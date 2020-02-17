«حساب المواطن» يوضِّح الإجراء المتَّبع حال تحصيل البنوك متأخرات من الدعم

جدّد برنامج «حساب المواطن»، التأكيد على أنه لا يحق للبنوك سحب الدعم المستحق في حسابات المستفيدين حال وجود متأخرات للقرض.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حساب «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «السلام عليكم يعطيك العافية لو سمحت أنا لي شهران ينزل حساب المواطن بالصراف وثاني يوم مالقاه موجود ولما راجعت البنك اتضح أنه شهران نفس المشكلة ينزل ولا أستفيد منه والسحب يتم من نفس جهة الإيداع.. هل يعقل اجلس شهرين كذا وهو المعين لنا بعد التقاعد؟».

وقال «حساب المواطن»: «لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي

وكان مواطن آخر اشتكى قائلًا: «هل يحق للبنك أن يخصم من حساب المواطن لوجود متأخرات للقرض، علمًا بأن مرتين يخصم 300 ريال سعودي».

والإثنين الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس. وتابع: أصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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