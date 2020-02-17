«شرطة الشرقية» تُطيح بوافد قتل مواطنًا في حفر الباطن

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية، بوافد ارتكب جريمة قتل مواطن في محافظة حفر الباطن.

وصرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، أن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس، وافدًا ثلاثينيًا من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن مما أدى إلى وفاته.

وأشار إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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