تصل لـ100 ألف ريال.. التنمية العقارية يواصل تقديم الدعم لمبادرة «تجديد المساكن»

أوضح المتحدث الرسمي باسم الصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، اليوم الإثنين، أن مبادرة تجديد المساكن تقدم دعمًا للفيلا بقيمة 100 ألف ريال، وللدور السكني 75 ألف ريال، وللشقة السكنية 50 ألف ريال.

وأضاف العصيمي، أن الصندوق يواصل تقديم الدعم لمبادرة تجديد المساكن، التي تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممن يرغبون في شراء وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عامًا، مشيرًا إلى أن برنامج (سكني) حريص على تلبية رغبات المواطنين وتوفير احتياجاتهم لتمكينهم من التملّك السكني؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان 2020.

وأوضح، أن المبادرة تأتي تلبية لرغبة المستفيدين من السكن بالقرب من ذويهم، مما سيكون لها الأثر الاجتماعي في ترابط الأسر، كما أن هذه المبادرة ستسهم في تنمية الأحياء القائمة والمكتملة الخدمات في مدن المملكة، مضيفًا أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد، بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية.

وتابع العصيمي قائلًا، إن الشريحة المستهدفة من «دعم تجديد المساكن»، هم مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف ريال يتم صرفه من الدعم المستحق من أرباح القرض العقاري المدعوم لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مبيّنًا أنها تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عامًا، على أن يكون المنتج وحدة سكنية عبارة عن فيلا أو تاون هاوس، شقة أو دور سكني، وألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عامًا.

وحول آلية استفادة المواطنين من دعم تجديد المساكن، قال العصيمي، إنه «على المستفيد بعد توقيع عقد التمويل العقاري، زيارة فروع الصندوق العقاري، أو الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق وتقديم الطلب وإرفاق المستندات في النظام؛ تمهيدًا لصرف الدفعة الأولى من مبلغ دعم أرباح الوحدة السكنية».

وأضاف، أن الدفعة الثانية يحق للمستفيد طلب صرفها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استلام الدفعة الأولى؛ بشرط إتمام أعمال التجديد الأولية للوحدة السكنية من الدفعة الأولى.

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يُذكر أن الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري، طبقت على أنظمتها معايير مبادرة تجديد المساكن؛ تزامنًا مع انطلاقتها في منتصف شهر أكتوبر الماضي؛ حيث إن المبادرة تنطبق على من قام بشراء وحدة سكنية جاهزة؛ اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر 2019م.

وتهدف مبادرة تجديد المساكن، إلى التسهيل على الأسر التي ترغب في شراء مساكن يزيد عمرها على 15 عامًا فأكثر، إضافة إلى تلبية طلبات بعض المستفيدين ممن يرغبون في شراء مساكن قريبة من ذويهم؛ حيث إن برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، يسعى إلى إتاحة جميع الممكنات من البرامج والمبادرات؛ لتحقيق تملك المواطن لمسكنه الأول.

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