«البلديات» تعتمد شركتين جديدتين لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود بالطرق الإقليمية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الإثنين، شركة محطة زيت الجري للمحروقات، وشركة النور المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في المملكة، وفقًا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز، خلال تسليم الشهادات، إن الوزارة تهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة إلى إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها لخدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في كل المحطات؛ لضمان تقديم الخدمة المتميزة للمسافرين والعابرين لكل الطرقات الرابطة بين المدن والمحافظات.

وأشار الجماز إلى أن خدمات المحطات ومراكز الخدمة أصبحت تكاملية؛ بحيث يتم تطوير الجوانب كافة في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب آخر، مؤكدا أن كثيرًا من المسافرين تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه، والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها.

وأوضح الجماز، أن عملية تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تتم وفق أسس ومعايير تهدف لتقديم خدمات مميزة وبجودة عالية في محطات الوقود، كما أن التأهيل مستمر لزيادة عدد الشركات لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات يعود نفعها على سالكي الطرق السريعة.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركتين، حرصهم على تطوير خدمات المحطات ومراكز الخدمة باعتبار ذلك خدمة وطنية قبل أن تكون تجارية وربحية، قاطعين على أنفسهم وعدًا بإرساء أفضل الخدمات وأكثرها جودة وملاءمة للتطور الذي تشهده البلاد وفق رؤية المملكة 2030.

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يُذكر أنه بتأهيل هاتين الشركتين، ارتفع عدد الشركات التي أهلتها الوزارة إلى 20 شركة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إضافةً إلى أن هناك شركات متقدمة للتأهيل جارٍ العمل على تأهيلها، علمًا بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإعداد معايير لتأهيل شركات متخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود.

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