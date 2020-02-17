بالفيديو.. الخنيزي يعلن نتيجة تحليل الـ«DNA» مع عينة ابنه المختطف من 20 عامًا

أكد علي الخنيزي والد المخطوف موسى الخنيزي بالدمام، ظهور نتائج تحليل الـ«DNA» اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن النتيجة أظهرت أن موسى هو ابنه بنسبة مائة في المائة.

وقال الخنيزي في تقرير مصور لـ«الإخبارية»، إنه استلم منذ دقائق نتائج التحليل من الأدلة الجنائية، وسيذهب بها إلى النيابة العامة؛ لاستكمال أوراق استلام ابنه موسى المختطف منذ 20 عاما.

وأضاف والد موسى، أنه تم أخذ عينة دم منه أمس الأحد، واليوم ظهرت النتيجة، موضحًا أنه سيلتقي عصر اليوم مع ابنه موسى.

وتابع أنه لم يلتفت لأخذ عينة من دمه لتحليلها؛ لأنه متأكد بل ومتيقن بأن موسى هو ابنه؛ لأنه بمجرد أن سمع صوته ورأى صورته قال إنه ولده مائة في المائة.

وقال إنه لا يستطيع وصف شعوره بعودة ابنه موسى بعد غيبة 20 عاما، مضيفًا أن والدة موسى لا تنتظر منه ردًا على نتيجة التحليل لأنها متأكدة من أنه ولدها.

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يُذكر أن تحليل الـ «دي إن إيه» لوالدة موسى، أظهرت مطابقتها بنسبة 100%.

وكانت سيدة اختطفت طفلين منذ 20 عاما بالقطيف والدمام، واكتشف أمرها عند استخراج أوراق ثبوتية لهما، ووفقًا لمصادر، فإن المتهمة البالغة من العمر 60 عامًا تخضع للتحقيق معها بشأن مختطف ثالث.

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