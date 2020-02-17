صحة حائل تعلن فتح عيادة «ترحال» لمرضى الكبد

أعلنت صحة حائل، عن فتح عيادة (ترحال) واستقبال مرضى الكبد بالمنطقة عبر فريق مختصص من الجمعية، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك).
وأوضحت صحة حائل– عبر حسابها بتويتر- أن العيادة تستقبل كل المرضى من الرجال والنساء، من جميع الأعمار والجنسيات، بالعيادة في مستشفى الملك خالد، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الأول من رجب 1441 هـ.
وأشارت صحة حائل، إلى أن مواعيد العيادة ستكون من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ1 ظهرًا، وللتنسيق والحجز عبر الهاتف (0556383211).
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