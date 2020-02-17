السعودية اليوم / السنغال والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات اقتصادية



داكار 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

وقعت السنغال والولايات المتحدة الأمريكية خمسة اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي، وسيتولى الأمريكان بمقتضاها إنشاء الطريق السريع الذي سيربط داكار بسانت لويس.

ووقعت الاتفاقيات خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السنغال.

وتطرق خلال المؤتمر الصحفي المشترك بالعاصمة داكار وزيرَا الخارجية الأمريكي والسنغالي إلى أهمية التواجد العسكري الأمريكي في جنوب الصحراء الإفريقية، حيث أعرب الوزير السنغالي عن رغبة بلاده في تواجد القوات العسكرية الأمريكية بالمنطقة لضرورة أمنية، فيما لفت بومبيو الانتباه إلى أن بلاده تدرس إمكانية تخفيض المشاركة العسكرية الأمريكية فيها.

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13:24ت م

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