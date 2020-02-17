السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل ‏مدير السعودية اليوم هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف



جيزان 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، ‏مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف محمد بن قاسم واصلي.

وهنَّأ سمو نائب أمير جازان في مستهل اللقاء الواصلي بمناسبة تكليفه مديرًا عامًا لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، موجهًا سموه بتقديم جميع الخِدْمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الهيئة بالمنطقة.

وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء في جميع مناطق المملكة لتوفير جميع الاحتياجات لأهالي المنطقة ومنها متابعة المشروعات بمحافظات القطاع الجبيلي وتنفيذ الخِدْمات التنموية والتطويرية في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة وجميع مناطق وطننا العزيز.

من جانبه أعرب مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف بالمنطقة، عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة, وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكدًا حرصه وزملاءه منسوبي الهيئة على تقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ.

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13:21ت م

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