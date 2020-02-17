السعودية اليوم / بدء أعمال المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني في مسقط



مسقط 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

بدأت اليوم أعمال المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع المركز

الإحصائي الخليجي تحت شعار (البيانات الذكية) ، ويستمر يومين.

ويستعرض المنتدى أهم تجارب الدول والمنظمات الإقليمية والشركات العاملة في مجال علوم البيانات لتعزيز استفادة المؤسسات الإحصائية الخليجية في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في إنتاج إحصاءات رسمية موثوقة تدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الوطنية القائمة على الأدلة والبراهين الإحصائية.

ويسلط الضوء على المنهجيات الجديدة لتوظيف المستجدات التقنية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بما يخدم دعم القرار واستشراف التوقعات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ويشارك في المنتدى الجهات الإحصائية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإحصاء والمعلومات وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المهتمة بالعمل في مجال الإحصاء والمعلومات وعلوم البيانات والباحثون والأكاديميون والطلبة والمهتمون بعلوم البيانات.

ويقام على هامش المنتدى معرض مصاحب تستعرض فيه المؤسسات الإحصائية الخليجية والشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات منتجاتها وتجاربها الرائدة في توظيف أحدث التقنيات في قطاع الأعمال وهي فرصة أخرى للتعرف عن قرب على هذه التجارب وتعزيز الاستفادة منها في تطوير العمل الإحصائي الرسمي، وخلق شراكات تعزز مبدأ التكامل بين مؤسسات المجتمع المختلفة.

// انتهى //

13:10ت م

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