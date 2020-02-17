السعودية اليوم / انطلاق مسابقة الأولمبياد الوطني في الكيمياء والفيزياء في تعليم رفحاء



رفحاء 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

انطلقت اليوم مسابقة الأولمبياد الوطني للكيمياء والفيزياء للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي، في قاعة مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح مشرف النشاط الطلابي بمكتب التعليم بمحافظة رفحاء نهاب الشمري، أن هذه المسابقة تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وتقديم البرامج الإثرائية لهم, لافتاً إلى أنه بعد اكتشاف الموهوب يقدم له برنامج إثرائي دقيق جداً؛ لتلبية احتياجاته وتأهيله للمسابقات المقبلة، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية، والإسهام في تحقيق التكامل بين النشاط والمقررات الدراسية وتنمية المهارات العلمية التطبيقية وتنمية الثقافة العلمية الابداعية.

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13:08ت م

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