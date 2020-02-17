السعودية اليوم / فرضية إخلاء وإنقاذ بالكلية التقنية بدومة الجندل



دومة الجندل 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

أقامت الكلية التقنية بمحافظة دومة الجندل بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، فرضية إخلاء وإنقاذ بعد نشوب حريق في المبنى الرئيسي للكلية ليخلى المبنى من المدربين والمتدربين وتوجيههم إلى موقع التجمع وإنقاذ المحتجزين وإسعاف المصابين عبر هيئة الهلال الأحمر ونقلهم إلى المستشفى.

وأوضح عميد الكلية عبدالعزيز العرجان أن هذا العمل يأتي في إطار التعاون بين الكلية والدفاع المدني في المحافظة لمواجهة الأخطار المحتملة، مقدماً شكره للمشاركين في الفرضية.

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13:01ت م

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