السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تنظم مؤتمر يوم المهنة الطبي واجتماع لجنة عمداء كليات الطب



الأحساء 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

تُنظم جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية الطب مؤتمر يوم المهنة الطبي في نسخته الحادية عشر، واجتماع لجنة عمداء كليات الطب في المملكة، وذلك بتاريخ 2 رجب من العام الجاري 1441هـ لمدة يومين، في قاعة الاحتفالات الرئيسية بالجامعة.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة تسعى إلى تطوير العمل الميداني في المجال الصحي بما يخدم خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن الجامعة وضعت على رأس أولياتها تطوير مخرجات تعليمية منتمية للمستقبل، ومؤهلة للحفاظ على تنافسيتها في ظل التحولات التنموية محليًّا ودوليًّا وذلك بما يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية في ظل رؤية المملكة 2030.

بدوره بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، أن الجامعة وضعت ضمن خطتها الخمسية تجويد عمليتي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وتعزيز شراكاتها المجتمعية من خلال إقامة المناشط العلمية إلى توظيف الخبرات المتراكمة لتأهيل أبناء الوطن وبناته.

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12:56ت م

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