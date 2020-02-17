شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية ضعيفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية ضعيفة جدًا على مقياس ريختر، شمال غرب المدينة المنورة بلغت قوتها ١٨ , ٢ ، وعمق ٤ , ٥ كم في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا.

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