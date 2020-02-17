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شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت، بفضل من الله، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمين، مواطن ومقيم باكستاني الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهما باقتحام المحلات التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بارتكابهما 8 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي نفسه، تركز معظمها بأحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.



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