، ٩٢٤ درساً علمياً بالمسجد الحرام خلال العام الحالي ،

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نظّمت الرئاسة العامة خلال هذا العام، 924 درساً ومحاضرةً علمية داخل المسجد الحرام، ألقاها عشرون من العلماء والمشايخ.
وتشرف على هذه الدروس والمحاضرات الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة.
وقال مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام حمزة السالمي: الدروس العلمية تقام بعد صلوات الفجر والعصر والمغرب والعشاء، وفي أماكن عدة بالمسجد الحرام؛ من بينها: توسعة الملك فهد والرواق القديم، والدور الثاني، وذلك حسبما يعلن أسبوعياً من خلال الجدول العلمي.
وأضاف: تمّت تغطية ثلاث دورات علمية خلال هذا العام 1441هـ، وشارك فيها نخبة من العلماء، وتنوعت الدورات في العقيدة والفقه والتفسير وعلوم القرآن وغير ذلك من العلوم الشرعية.
وأردف: أثمر ذلك -بعد توفيق الله وعونه- في الترجمة الفورية لأنشطة الإدارة المختلفة وبما يبرز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والمتنوعة إعلامياً.
واختتم "السالمي"؛ تصريحه بالقول: هذه الدروس والمحاضرات والدورات العلمية تأتي تعزيزاً لرسالة المسجد الحرام، وانطلاقاً من حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:32 PM
ألقاها 20 من العلماء والمشايخ بالتوسعة والدور الثاني
نظّمت الرئاسة العامة خلال هذا العام، 924 درساً ومحاضرةً علمية داخل المسجد الحرام، ألقاها عشرون من العلماء والمشايخ.
وتشرف على هذه الدروس والمحاضرات الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة.
وقال مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام حمزة السالمي: الدروس العلمية تقام بعد صلوات الفجر والعصر والمغرب والعشاء، وفي أماكن عدة بالمسجد الحرام؛ من بينها: توسعة الملك فهد والرواق القديم، والدور الثاني، وذلك حسبما يعلن أسبوعياً من خلال الجدول العلمي.
وأضاف: تمّت تغطية ثلاث دورات علمية خلال هذا العام 1441هـ، وشارك فيها نخبة من العلماء، وتنوعت الدورات في العقيدة والفقه والتفسير وعلوم القرآن وغير ذلك من العلوم الشرعية.
وأردف: أثمر ذلك -بعد توفيق الله وعونه- في الترجمة الفورية لأنشطة الإدارة المختلفة وبما يبرز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والمتنوعة إعلامياً.
واختتم "السالمي"؛ تصريحه بالقول: هذه الدروس والمحاضرات والدورات العلمية تأتي تعزيزاً لرسالة المسجد الحرام، وانطلاقاً من حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر.
، ٩٢٤ درساً علمياً بالمسجد الحرام خلال العام الحالي ،
المصدر : الخليج 365
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