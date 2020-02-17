، "الشركة الوطنية": 84 ألف كلم دائري تنقل الكهرباء إلى 9.8 ملايين مشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة وتجمع سكني على مستوى المملكة

أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، أن أطوال شبكة خطوط النقل لديها بلغت أكثر من 84 ألف كلم دائري؛ لتغطي مختلف أرجاء المملكة، من خلال 1124 محطة نقل، وأكثر من 3559 محولًا؛ لتتجاوز الطاقة المنقولة 434 ألف جيجاوات/ ساعة، يستفيد منها 9.8 ملايين مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة وتجمع سكني.

وحققت الشركة منذ تأسيسها عام 2012، إنجازات كبيرة في مختلف الجوانب، المالية والتقنية والبشرية؛ حيث وصلت قيمة أصولها الثابتة 147 مليار ريال، وعملت الشركة على إدخال التقنيات العالمية لتمتلك أكبر شبكة اتصالات لاسلكية من نوعها في الشرق الأوسط، وهي تعمل بنظام الاتصالات غير السلكية الرقمية الحديثة "DMR"، إضافة إلى الألياف البصرية التي فاقت أطوالها 76 ألف كلم.

وأولت شركة النقل، أهمية كبرى للجودة؛ فعملت على تشكيل وتجهيز فِرَق مهمتها متابعة الجودة في مختلف مواقع الشركة، وزودت عناصرها بأحدث الخبرات والمعارف في هذا المجال حتى بلغ عددها حاليًا 58 فريقًا، مهمتهم التأكد من جودة الخدمات المقدمة.

كما اهتمت بالعنصر البشري، فركزت على توطين الوظائف حيث عمدت إلى إحلال الكوادر الوطنية مكان الأجنبية، بعدما عَمِلت على تأهيلها وتطوير خبراتها، فنجحت في سعودة 88% من الوظائف، علمًا بأن عدد العاملين فيها بلغ 5143 موظفًا وعاملًا.

ولم تقف الإنجازات عند هذا الحد؛ فعملت الشركة على نسج شبكة من الشراكات الاستراتيجية، فعقدت 16 شراكة مع المصانع العالمية؛ بهدف تبادل الخبرات وتطويرها.الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء