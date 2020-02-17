- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي ضربت يوم 14 فبراير 2020 قرى: (أوغوساجو، وبينتيا، وموندورو) وسط مالي، وأودت بحياة 40 شخصًا بينهم تسعة جنود، وأصابت آخرين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وإلى مالي حكومةً وشعبًا؛ داعيًا الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.
كما جدّد العثيمين موقف المنظمة المبدئي والراسخ ضد جميع أشكال ومظاهر العنف والتطرف والإرهاب.منظمة التعاون الإسلامي الهجمات الإرهابية مالي
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:13 PM
العثيمين جدد موقف المنظمة ضد جميع أشكال العنف
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي ضربت يوم 14 فبراير 2020 قرى: (أوغوساجو، وبينتيا، وموندورو) وسط مالي، وأودت بحياة 40 شخصًا بينهم تسعة جنود، وأصابت آخرين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وإلى مالي حكومةً وشعبًا؛ داعيًا الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.
كما جدّد العثيمين موقف المنظمة المبدئي والراسخ ضد جميع أشكال ومظاهر العنف والتطرف والإرهاب.
، "التعاون الإسلامي" تُدين الهجمات الإرهابية في مالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تُدين الهجمات الإرهابية في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.