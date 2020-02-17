، "التعاون الإسلامي" تُدين الهجمات الإرهابية في مالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - العثيمين جدد موقف المنظمة ضد جميع أشكال العنف

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي ضربت يوم 14 فبراير 2020 قرى: (أوغوساجو، وبينتيا، وموندورو) وسط مالي، وأودت بحياة 40 شخصًا بينهم تسعة جنود، وأصابت آخرين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وإلى مالي حكومةً وشعبًا؛ داعيًا الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

كما جدّد العثيمين موقف المنظمة المبدئي والراسخ ضد جميع أشكال ومظاهر العنف والتطرف والإرهاب.منظمة التعاون الإسلامي الهجمات الإرهابية مالي