، أعداد الركاب عبر الموانئ تقفز بنسبة 9% خلال 2019 ،

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سجلت الموانئ السعودية التي تُشرف عليها "موانئ"، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين خلال عام 2019م بواقع 1.367.075 مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 9%، مقارنة بالعام 2018م بواقع 1.254.981 مليون راكب.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير جميع التسهيلات والإمكانات اللازمة والآليات والمعدات المتطورة لخدمة وراحة الركاب القادمين والمغادرين عبر موانئها، ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ أحد مبادراتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حاليًا على رفع الطاقة الاستيعابية بالموانئ السعودية، بما في ذلك محطات الركاب عبر تطويرها وزيادة فعاليتها، وفق خطط تشغيلية متكاملة لاستقبال الركاب وضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج من كل عام؛ بما يسهم في رفع كفاءة أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة.
الموانئ السعودية موانئ
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:16 PM
ضمن برنامج تطوير البنية التحتية ورفع مستوى أدائهاأعداد الركاب عبر الموانئ تقفز بنسبة 9% خلال 2019
سجلت الموانئ السعودية التي تُشرف عليها "موانئ"، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين خلال عام 2019م بواقع 1.367.075 مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 9%، مقارنة بالعام 2018م بواقع 1.254.981 مليون راكب.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير جميع التسهيلات والإمكانات اللازمة والآليات والمعدات المتطورة لخدمة وراحة الركاب القادمين والمغادرين عبر موانئها، ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ أحد مبادراتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حاليًا على رفع الطاقة الاستيعابية بالموانئ السعودية، بما في ذلك محطات الركاب عبر تطويرها وزيادة فعاليتها، وفق خطط تشغيلية متكاملة لاستقبال الركاب وضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج من كل عام؛ بما يسهم في رفع كفاءة أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة.
، أعداد الركاب عبر الموانئ تقفز بنسبة 9% خلال 2019 ،
المصدر : الخليج 365
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