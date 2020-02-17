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ألقت شرطة الرياض القبض على متهمَيْن بجرائم سرقة عبر اقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمَيْن "مواطن، ومقيم- باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر"، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تركز معظمها في أحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.شرطة الرياض الرياض الجهات الأمنية
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:08 PM
معظمها جنوب العاصمة .. مواطن وباكستاني تمّ توقيفهما واتخاذ اللازم بحقهما
ألقت شرطة الرياض القبض على متهمَيْن بجرائم سرقة عبر اقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمَيْن "مواطن، ومقيم- باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر"، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تركز معظمها في أحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.
، شرطة الرياض تُوقع بـ "كاسري أقفال المحال" .. اعترفا بـ ٨ جرائم سرقة ،
المصدر : الخليج 365
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