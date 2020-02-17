، فتح القبول لرتبتيْ "جندي أول وجندي" بقوات الأمن الخاصة.. الأحد ،

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أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية "جندي أول" و"جندي"، للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.
وأشارت إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 29/ 6/ 1441هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 3/ 7/ 1441هـ الساعة 10 صباحًا على الرابط التالي: .jobs.sa
واشترطت على المتقدمين أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثني مَن نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة، ولا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، ولا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ولا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، ولا يقل التقدير عن جيد.
واشترطت أيضًا حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول؛ مؤكدة على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات؛ علمًا بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.قوات الأمن الخاصة وظائف
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:07 PM
للعمل في الأعمال الميدانية.. والتقديم إلكترونيًّا حتى الثالث من رجب
أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية "جندي أول" و"جندي"، للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.
وأشارت إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 29/ 6/ 1441هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 3/ 7/ 1441هـ الساعة 10 صباحًا على الرابط التالي: .jobs.sa
واشترطت على المتقدمين أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثني مَن نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة، ولا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، ولا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ولا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، ولا يقل التقدير عن جيد.
واشترطت أيضًا حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول؛ مؤكدة على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات؛ علمًا بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.
، فتح القبول لرتبتيْ "جندي أول وجندي" بقوات الأمن الخاصة.. الأحد ،
المصدر : الخليج 365
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