، "خطأ غير مقصود".. اعتذار يحطم فرحة طالب بالمشاركة في مسابقة الملك للقرآن ،

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حطّم تراجع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك، عن ترشيحها طالبًا بتيماء للمشاركة على مستوى منطقة تبوك في مسابقة الملك سلمان لتحفيظ القرآن الكريم- الفرع الخامس، فرحته في المشاركة في هذه المسابقة التي سعى بالجهد -بعد توفيق الله- للوصول إليها؛ إذ جاء التراجع بعد أن أعلنت عن فوزه بـ"خطأ غير مقصود".
وكانت اللجنة الإشرافية للمسابقة قد تقدمت بالاعتذار للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء عن الخطأ التي وصفته بغير المقصود، وأنها اكتشفت أخطاء في قراءة الطالب بعد تقدم جمعية إحدى المحافظات باعتراض على النتيجة، وقد جاء الاعتذار بعد أن تم الإعلان عن فوز طالب تحفيظ تيماء، وتم الاحتفاء به على مستوى أسرته والجمعية ومدرسته، قبل أن يشكّل صدمة على المحتفلين به.
يُذكر أن الجائرة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تهدف إلى تشجيع أبناء الوطن وبناته على التزود من كتاب الله العظيم حفظًا وتلاوة وتفسيرًا، وتسهم الجائزة بإذكاء روح المنافسة في الإقبال على القرآن الكريم وتدبره والعمل به، كما تسعى إلى ربط الأمة بكلام الخالق سبحانه وتعالى، وتبرز بعض الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال العناية بكتاب الله تعالى، وتكريم أهله، وإجلال حفظته.الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة تبوك مسابقة الملك سلمان لتحفيظ القرآن الكريم
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:03 PM
بعد نظر اللجنة الإشرافية بتيماء في اعتراض جمعية بإحدى المحافظات على النتيجة
حطّم تراجع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك، عن ترشيحها طالبًا بتيماء للمشاركة على مستوى منطقة تبوك في مسابقة الملك سلمان لتحفيظ القرآن الكريم- الفرع الخامس، فرحته في المشاركة في هذه المسابقة التي سعى بالجهد -بعد توفيق الله- للوصول إليها؛ إذ جاء التراجع بعد أن أعلنت عن فوزه بـ"خطأ غير مقصود".
وكانت اللجنة الإشرافية للمسابقة قد تقدمت بالاعتذار للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء عن الخطأ التي وصفته بغير المقصود، وأنها اكتشفت أخطاء في قراءة الطالب بعد تقدم جمعية إحدى المحافظات باعتراض على النتيجة، وقد جاء الاعتذار بعد أن تم الإعلان عن فوز طالب تحفيظ تيماء، وتم الاحتفاء به على مستوى أسرته والجمعية ومدرسته، قبل أن يشكّل صدمة على المحتفلين به.
يُذكر أن الجائرة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تهدف إلى تشجيع أبناء الوطن وبناته على التزود من كتاب الله العظيم حفظًا وتلاوة وتفسيرًا، وتسهم الجائزة بإذكاء روح المنافسة في الإقبال على القرآن الكريم وتدبره والعمل به، كما تسعى إلى ربط الأمة بكلام الخالق سبحانه وتعالى، وتبرز بعض الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال العناية بكتاب الله تعالى، وتكريم أهله، وإجلال حفظته.
، "خطأ غير مقصود".. اعتذار يحطم فرحة طالب بالمشاركة في مسابقة الملك للقرآن ،
المصدر : الخليج 365
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