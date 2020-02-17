شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الإثنين، في معظم البنوك الحكومية والخاصة بقيم تتراوح بين 7 قروش إلى قرش واحد، كما انخفض متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري 4 قروش دفعة واحدة.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع على شاشة البنك المركزي مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، أمس الأحد. وتراجع الدولار 7 قروش في بنك الشركة المصري العربية الدولية "ساييب"، و5 قروش في بنوك قناة السويس ومصر إيران "ميد بانك". كما انخفض سعر الدولار 4 قروش في بنوك التجاري الدولي والمصري الخليجي والتعمير والإسكان. وتراجع الدولار 3 قروش في بنوك العربي الأفريقي والمصرف المتحد والإسكندرية الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول وبلوم مصر. وانخفضت قيمة العملة الخضراء قرشين في بنك عودة وقرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي. وخالف البنك الأهلي الكويتي الاتجاه العام ورفع الدولار قرشا واحدا. وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق مسجلا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع. Advertisements وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 16.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع. وسجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر "ثاني أكبر بنك حكومي". وسجل الدولار 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي والمصرف المتحد والإسكندرية وقناة السويس والتعمير والإسكان. كما سجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك عودة والمصري الخليجي الشركة العربية الدولية "ساييب" ومصر إيران "ميد بنك" وكريدي أجريكول وبلوم مصر. وجاء سعر العملة الخضراء عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي. وسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنكي الأهلي اليوناني والبركة. كما سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي. سجل سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء مقابل 17.07 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.31 جنيه للشراء و20.53 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري. وسجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 50.98 جنيه للشراء و51.56 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

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