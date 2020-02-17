شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إريتريا يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس إريتريا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم . وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

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