شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية وزير الداخلية.. انطلاق "ملتقى أبشر السادس" غداً والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ينطلق غداً اللقاء السنوي للتعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية "ملتقى أبشر السادس" ،وذلك بنادى ضباط قوى الأمن الداخلي بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمهتمين بالتقنية بالوزارة.

ويهدف الملتقى في دورته السادسة إلى استعراض إنجازات التحول الرقمي بوزارة الداخلية خلال عام 2019م، واستعراض التوجهات الجديدة لمنصة " أبشر "، وتكريم الجهات المتميزة في التحول الرقمي.