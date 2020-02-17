شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة بـ«كورونا» في ماليزيا.. والسفارة تدعو لاتباع الإرشادات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

نوهت سفارة المملكة لدى جمهورية ماليزيا، بأن السلطات الصحية الماليزية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وصل حتى تاريخ اليوم إلى (22) حالة وتم ولله الحمد معالجة وشفاء ٨ حالات، وأن الوضع الصحي لازال تحت السيطرة.

وتأمل السفارة من المواطنين والمقيمين والزائرين لماليزيا اتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات ومناطق الازدحام، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.