شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة بـ«كورونا» في ماليزيا.. والسفارة تدعو لاتباع الإرشادات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
وتأمل السفارة من المواطنين والمقيمين والزائرين لماليزيا اتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات ومناطق الازدحام، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
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