شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل" تطلق جائزة لدعم التوطين والتنافسية والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير العمل أحمد سليمان الراجحي إنه دعماً للتوطين ولتوفير بيئة عمل مثالية، تم إطلاق جائزة العمل لتحفيز القطاع الخاص على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت.
وتهدف جائزة العمل المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نسب التوطين وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وشروط الأهلية لجائزة التوطين أن تكون المنشأة قائمة لمدة 3 سنوات على الأقل وأن لاتكون المنشأة حكومية او مملوكة بنسبة 100% من الحكومة وأن تكون المنشأة في النطاق البلاتيني.
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