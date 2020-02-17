صور.. ناقلات صخور ومخلفات بناء مكشوفة تهدد سالكي الطرق بمحايل

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – أحمد الشهري – محايل

شكا العديد من قائدي المركبات وسالكي الطريق المؤدي إلى محافظة محايل من انتشار ناقلات للصخور ومخلفات البناء، والتي تهدد حياة سالكي الطريق.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” اليوم الاثنين، سير إحدى الناقلات المحملة بالأتربة والصخور مكشوفة وسط الطريق.

Advertisements

وأوضح عدد من سالكي الطريق أن سير هذه الناقلات مكشوفة قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية أو حدوث تلفيات في المركبات التي تسير خلفها مما قد يكبدهم العديد من الخسائر، مشيرين إلى أن سيرها مكشوفة قد يعرضهم للخطر.

وطالب سالكو الطريق الجهات المختصةَ بضرورة وضع الحلول التي تكفل سلامتهم ومركباتهم من الأضرار والخسائر التي قد تسببها لهم تلك الناقلات.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على