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سهم أرامكو يسجل 32.85 ريال في التعاملات الصباحية
متابعات الخليج 365 – الرياض
سجل سهم أرامكو 32.85 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم الاثنين، بارتفاع طفيف نسبته 0.15%، بحسب سوق الأسهم السعودية “تداول”.
يذكر أن سهم أرامكو أغلق بالأمس منخفضًا عند 32.80 متراجعًا بقيمة 0.30 ريال أي ما يعادل 0.91% من قيمته.
وسجل السعر الأعلى لسهم أرامكو أمس الأحد، 33.05 ريال، فيما وصل السعر الأدنى 32.80 ريال وهو نفس سعر الإغلاق.
وبلغ عدد الصفقات 8,747 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 664 سهمًا، بينما وصلت الكمية المتداولة 5,812,412 سهمًا بقيمة 191,082,396.95 ريال.
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