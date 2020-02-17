2020-02-17

أكثر من 70 ألف إصابة بـ كورونا المستجد في الصين

متابعات الخليج 365 – متابعة

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين 70 ألف إصابة اليوم، فيما بدأ خبراء دوليون اجتماعات مع نظرائهم الصينيين لمناقشة كيفية التصدي للوباء الذي يثير قلقًا عالميًا.

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وارتفع عدد الوفيات إلى 1765 حالة في البر الصيني بعد تسجيل 100 وفاة في مقاطعة هوبي حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر قبل أن ينتشر في الصين وخارجها.

وسجل عدد الإصابات الجديدة زيادة كبيرة الأسبوع الماضي بعد أن غيرت السُلطات في هوبي معايير إحصاء الإصابات لتشمل الأشخاص الذين يتم تشخيصهم من خلال تصوير الرئتين.

وتتزامن الأرقام الجديدة مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن خبراء دوليين ضمن مهمة مشتركة بقيادة المنظمة وصلوا إلى بكين وأجروا أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين.

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