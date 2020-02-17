شرطة الشرقية تصادق على خبر “المواطن”: يمني يقتل مواطناً في حفر الباطن

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن

صادقت شرطة المنطقة الشرقية على خبر صحيفة “متابعات الخليج 365“، في حادثة مقتل مواطن بطلقات نارية على يد وافد يمني بالأمس.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، أن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس، وافدًا ثلاثينيًا من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن مما أسفر عنه وفاته.

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وأشار إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت صحيفة “متابعات الخليج 365“، قد انفردت بالأمس بنشر تفاصيل مقتل متابعات الخليج 365، حيث أعلنت أن شرطة حفر الباطن باشرت التحقيق في ملابسات مقتل مواطن على يد مقيم يمني، بطلقات نارية، ثم سلم نفسه لمركز الشرطة.

وذكر شاهد عيان، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن القاتل كان يقيم في فندق على طريق ابن تيمية بحي البلدية، وقبل تنفيذ الجريمة كان في حديث مع المقتول في لوبي الفندق، ومن ثم خرجا إلى خارج الفندق وكانا يتحدثان، ومن ثم أطلق المقيم عدة طلقات على متابعات الخليج 365 ثم سلم نفسه.

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