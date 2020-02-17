، "أبطال آسيا".. التعاون السعودي يواجه الدحيل القطري في بريدة غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن اللقاء الثاني في دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبدالله

يخوض فريق التعاون غدًا، لقاءه الثاني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حين يلاقي الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:35 مساء.

وكان التعاون قد كسب لقاءه في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، ويسعى التعاون لخطف نقاط المباراة وتصدّر مجموعته.

ويدخل الفريق هذه المواجهة بأوضاع فنية مستقرة، بقيادة مدربه البرتغالي فيتور كامبيلوس، الذي يسعى لتخطي دور المجموعات لأول مرة، والمواصلة للأدوار المتقدمة من دوري أبطال آسيا.

وتشهد تشكيلة فريق التعاون، عودة نجم الفريق الكاميروني ليندر تاوامبا، الذي تَمَاثل مؤخرًا للشفاء، بعد أن غاب طوال الفترة الماضية.فريق التعاون دوري أبطال آسيا الدحيل القطري