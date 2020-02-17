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قررت ماليزيا منع دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانئ صينية، أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية "وان عزيزة وان إسماعيل" للصحفيين اليوم، أن اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا بالفيروس، كانت على متن السفينة التي رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يومًا بدءًا من الأول من فبراير الجاري.ماليزيا سفن الرحلات البحرية الصين فيروس كورونا الجديد
ماليزيا تمنع دخول جميع سفن الرحلات البحرية القادمة من الصينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-17
قررت ماليزيا منع دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانئ صينية، أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية "وان عزيزة وان إسماعيل" للصحفيين اليوم، أن اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا بالفيروس، كانت على متن السفينة التي رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يومًا بدءًا من الأول من فبراير الجاري.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
11:23 AM
حتى العابرة بشكل مؤقت بأراضيها.. لمنع انتشار فيروس "كورونا"
قررت ماليزيا منع دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانئ صينية، أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية "وان عزيزة وان إسماعيل" للصحفيين اليوم، أن اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا بالفيروس، كانت على متن السفينة التي رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يومًا بدءًا من الأول من فبراير الجاري.
، ماليزيا تمنع دخول جميع سفن الرحلات البحرية القادمة من الصين ،
المصدر : الخليج 365
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