، دوريات أمن الرياض تقبض على شخص حمَل سلاح رشّاش داخل مطعم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية

قبضت دوريات الأمن بالرياض، على شخص ظهَر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاح رشاش، أثناء خروجه من أحد المطاعم.

يُشار إلى أن الشخص يبلغ من العمر ٤٧ سنة، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.الجهات الأمنية دوريات الأمن بالرياض الرياض