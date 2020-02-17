شكرا لمتابعة خبر عن «الراجحي» يطلق جائزة تحفيز القطاع الخاص لرفع نِسَب التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة العمل لتحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نِسَب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أوضح ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة ” تويتر ” ، صباح اليوم، مشيرا فيها إلى أن جائزة التوطين تساهم في تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت.

ومن جهته، نشر حساب الجائزة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منصة “تويتر”، شروط نيْل الجائزة عبر الرابط هنـــــــــــا .