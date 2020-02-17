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«التجارة» تعلن حملة تصحيح لـ 1249 مركبة نيسان

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1,249 مركبة نيسان “Patrol” 2017 – 2018، لخطأ في نوع الوقود.

وأوضحت الوزارة، أن الخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

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ودعت الشركة مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (recalls.sa) والتواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية.

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