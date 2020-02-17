«التجارة» تعلن حملة تصحيح لـ 1249 مركبة نيسان

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1,249 مركبة نيسان “Patrol” 2017 – 2018، لخطأ في نوع الوقود.
وأوضحت الوزارة، أن الخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).
ودعت الشركة مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (recalls.sa) والتواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية.
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