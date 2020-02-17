شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تعلن حملة تصحيح لـ 1249 مركبة نيسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1,249 مركبة نيسان “Patrol” 2017 – 2018، لخطأ في نوع الوقود.

وأوضحت الوزارة، أن الخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

Advertisements

ودعت الشركة مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (recalls.sa) والتواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية.