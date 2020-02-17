شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح طريقة تحديث «الحالة الاجتماعية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن طريقة تحديث الحالة الاجتماعية في الحساب للحصول على الدعم.
ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: ” الحين أنا منفصل وأبي أحدث الحالة الاجتماعية أحط أعزب أو مطلق ” .
وأجاب الحساب: ” بإمكانك التوجه إلى (تفاصيل الطلب – بيانات عامة ) وفي حال عدم وجود تابعين يتم اختيار الحالة الاجتماعية ” اعزب ” وفي حال وجود تابعين بإمكانك اختيار الحالة الاجتماعية ” مطلق ” وإضافة الأبناء كتابعين ثم تقديم الطلب من ” المراجعة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح طريقة تحديث «الحالة الاجتماعية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.