شكرا لمتابعة خبر عن القبض على سيدة تحمل الجنسيتين السعودية والكويتية بـ «اسمين مختلفين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن رجال أمن منفذ النويصيب في الكويت، أمس الأحد، من القبض على سيدة كويتية تحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية باسمين مختلفين مع وجود الصورة نفسها بالجوازين.

وفي السياق نفسه، أُحيلت السيدة إلى مباحث الجنسية في الكويت؛ حيث كانت مطلوبة لديهم، ومن ثم تم تحويلها إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والتدليس.