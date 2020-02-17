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الأحوال المدنية المتنقلة في الرياض تقدم خدماتها في ثلاث مواقع

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الرياض - علي القحطاني - بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الرياض بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في ثلاث مواقع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية , ومبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال في مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لمدة أربعة ايام , فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة مرات لمدة يومين.

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وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في محافظة مرات لمدة ثلاثة ايام.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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