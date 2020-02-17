شكرا لمتابعة خبر عن بدء مشروع للنقل العام في أبو عريش والطائف وبريدة وعنيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صرح رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح الرميح، أن مجلس الوزراء أقر مشروعًا للنقل العام في بعض المدن المتوسطة في ثلاث مناطق وهي أبو عريش في جازان، والطائف، وبريدة وعنيزة في القصيم؛ حيث أن هذه هي الدفعة الأولى.
وأكد الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة تعمل مع الأمانات ووزارة البلديات لسرعة طرح وتشغيل هذه المشاريع في المدن، ويتبعها مدن أخرى؛ لافتًا إلى قرب الانتهاء من مشروع النقل العام بالشرقية، ويتضمن الحافلات.
وأوضح ” الرميح ” تم اعتماد المشروع من ثلاث جهات وهي النقل العام وأمانة الشرقية وهيئة تطوير الشرقية، وهو قيد الترسية وسيتم العمل في المشروع قريباً؛ مضيفًا أن مشروع النقل العام في الرياض، في مراحله النهائية للتشغيل فيما يخص مشروعي المترو والحافلات.
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