شكرا لمتابعة خبر عن والد المختطف موسى ينتظر نتائج الـ DNA اليوم لاستعادة ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ينتظر والد المختطف موسى علي الخنيزي، نتيجة تحليل الحمض النووي الـDNA، والذي يتوقع أن تظهر نتائجه اليوم الاثنين.
وأكد ” الخنيزي ” أن قرب الملامح بينه وبين صورة موسى المختطف منذ ٢٠ عاما، الذي أجرى التحليل هو الآخر تؤكد له النسب؛ لافتًا إلى أنه لم يلتق نجله حتى الآن، إلا أن لديه يقين بأن الله سيجمعه بابنه مهما طال الوقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال التحقيق جاريًا في قضية قيام سيدة باختطاف طفل من مستشفى الولادة في الدمام بالمنطقة الشرقية قبل أكثر من 20 عاماً.
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