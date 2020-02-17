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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : ضعف وتقلص الحالة الماطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، ضعف وتقلص الحالة الماطرة في يومها الثالث.
وقال عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الحالة الماطرة وفي يومها الثالث متوقع أن تضعف اليوم وتتقلص، ومتوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاء من مناطق: حائل، القصيم والشمال الشرقي ناحية حفرالباطن ورفحاء، والتوقعات تشمل الكويت ” .
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