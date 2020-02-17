“الجراح” ينفي أي علاقة له بالفيديو المتداول في بطولة “البلوت”

نفى الإعلامي القدير يوسف الجراح بشكل قاطع أي صلة تربطه بالصورة المتداولة المأخوذة من بطولة “شتاء الرياض للبلوت” مؤكدًا عدم ذهابه للبطولة الحالية وذلك لوجوده خارج المملكة في الأيام الماضية. وتفصيلاً، قال الجراح وفقًا لـ”سبق” أنا بالأساس لا أعرف طريقة لعب البلوت ولا أعلم حتى ما القوانين التي تحكم اللعبة ولم يسبق لي أن لعبته أو شاركت فيه. وتابع: خلال اليومين الماضيين تلقيت كمًا هائلاً من الاتصالات والاستفسارات من قِبل الأصدقاء والأقرباء تسألني عن صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاجؤوا بأنني خارج المملكة وعدم معرفتي عن أي مقطع يتحدثون. وأضاف لعبة البلوت تستهوي الكثير من السعوديين في مختلف الأعمار وتعد صاحبة الشعبية الأولى في المملكة العربية السعودية والخليج العربي من بين كل الألعاب الذهنية الأخرى.

وطالب الجراح في ختام حديثه من الناس بتوخي الحقيقة وعدم السب والقذف وإطلاق الأحكام المسبقة قبل التأكد من الحقيقة لأن لكل إنسان لديه عائلة يخاف عليها ويحترم مشاعرها. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص قريب الملامح من الجراح يلعب البلوت رفقة شريكه بمواجهة فريق نسائي ضمن بطولة “شتاء الرياض للبلوت” قبل يومين وبالتحديد في الرابع عشر من شهر فبراير الحالي. يُشار إلى أن بطولة شتاء الرياض للبلوت 2020 انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض بمشاركة 16 ألفًا و384 لاعبًا من بينهم 40 فريقًا نسائيًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة يتنافسون على جوائز تبلغ مليوني ريال.