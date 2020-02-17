وفاة معتمر هندي “ساجدًا” أثناء صلاته في مسجد السلام بجبل النور

توفي معتمر هندي الجنسية (60 عامًا)، أمس الأحد، أثناء سجوده في صلاة العصر بمسجد السلام بحي جبل النور. وفوجئ المصلون بأن المعتمر سجد في الركعة الثانية ولم يكمل صلاته وبقي ساجدًا حتى الانتهاء من الصلاة، وبعدها حاول المصلون إسعافه، وقاموا بطلب فرق الهلال الأحمر، إلا أن القدر سبقهم. وأوضحت مصادر بحسب صحيفة “عاجل” أن المعتمر الهندي حضر قبل عدة أيام لمكة المكرمة من أجل تأدية فريضة العمرة، وكان في زيارة لجبل النور وغار حراء، وصادف أن حل وقت صلاة العصر وهو بالقرب من مسجد السلام بحي جبل النور، فتوجه لأداء صلاة العصر بالمسجد.

وأثناء سجود المعتمر بالركعة الثانية لم يقم ويكمل الصلاة، وبقي ساجدًا، وعقب انتهاء المصلين من الصلاة حاول الذين بجانبه إسعافه وتم طلب فريق طبي من الهلال الأحمر السعودي، حيث تأكد وفاته بشكل طبيعي، بسكتة قلبية.

وتولى مركز شرطة المعابدة ملف الحالة وتحويل الجثة لثلاجة الوفيات بمستشفى الملك فيصل بالششه؛ من أجل استكمال كافة الإجراءات المتبعة وتسليم الجثة لذويه، وسط تهليل وتكبير ودعاء جماعة المسجد بحسن الخاتمة لهذا المعتمر رحمه الله.