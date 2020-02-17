بعد نحو عامين من إطلاقه إغلاق تطبيق HQ Trivia

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بين فترة وفترة، نرى أحد التطبيقات الجديدة تُصبح شائعة بين المستخدمين بين عشية وضحاها، وعلى غرار تطبيقات مثل Flappy Bird أو Trivia Crack، سرعان ما انتشر تطبيق المسابقات والجوائز HQ Trivia بعد إصداره على نظام تشغيل iOS في عام 2017، وقد زادت شعبيته عند إطلاقه في أواخر العام ذاته على نظام تشغيل أندرويد، ولكن للأسف الشديد، الشركة التي تقف خلف التطبيق ستُغلق أبوابها، مما يعني ذلك إيقاف التطبيق عن العمل بطبيعة الحال.

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وفي هذا الشأن، نشرت شبكة التلفاز CNN بأن شركة HQ المسؤولة عن التطبيق المذكور، غير قادرة على جمع أموال إضافية من المستثمرين لمواصلة آلية عمل التطبيق، كما وأشار الرئيس التنفيذي “روس يوسوبوف” عبر رسالة إلكترونية “لم يعد المستثمرون الرئيسيون على استعداد لتمويل الشركة، وستوقف HQ عملياتها وتنتقل إلى الحل”.

في السياق ذاته، أوضح “روس يوسوبوف” بأنه تم استئجار مصرفيًا للمساعدة في إيجاد مستثمرين وشركاء إضافيين لدعم توسع الشركة، وبينما تم العثور على مشترٍ، تعثرت الصفقة في اللحظة الأخيرة.

أخيرًا، ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها قتل أحد التطبيقات الشعبية بين المستخدمين، فبعيدًا عن الأسباب فالحالات تعددت، ونحن بدورنا نأمل دائمًا وأبدًا بأن تستمر معنا الأمور السعيدة.

