تطبيق جيميل على iOS يدعم الآن إرفاق عناصر من تطبيق الملفات “Files”

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في السابق، عندما كان أحدهم ينوي إرسال مرفقات عبر تطبيق جيميل “Gmail” على iOS، فكان الاستخدام يقتصر فقط على إرفاق صورة من الكاميرا أو أي شيء من جوجل درايف، أما الآن وبفضل أحدث إصدار للتطبيق، سيتمكن حملة آيفون وآيباد من إضافة المرفقات من تطبيق Files الافتراضي، مما يعني ذلك القدرة على إرسال أي شيء من آي كلاود درايف.

فضلًا عن القدرة لإرفاق الملفات المحفوظة على الجهاز، بالإضافة إلى أي شيء في الخدمات التي قمت بتوصيلها مثل دروب بوكس، وكل ذلك عبر النقر ببساطة على أيقونة المرفقات، ومن ثم الانتقال الى قسم المرفقات واختيار أيقونة المجلد.

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من ناحيته، يأتي هذا التحديث بعد مرور أكثر من عام على قيام جوجل بتقديم تغيّرات كبيرة في تطبيقها جيميل على iOS، حيث في الإصدار السابق للتطبيق تم جلب تصميم مُحدّث بالإضافة لمُحوّل حسابات أكثر قابلية للوصول..، بالتالي هذه الخطوة مُرحب بها بشكل كبير.

أخيرًا، تحديث التطبيق متاح حاليًا لجميع مستخدمي iOS، ويمكنك الحصول عليه بالانتقال إلى صفحته من على متجر آبل ستور من هنا.

