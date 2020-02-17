Nikola Motors تكشف عن نموذج بيك أب كهربائي قادر على قطع 600 ميل

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كشفت شركة Nikola Motors الأمريكية عن نموذج أولي من سيارتها البيك أب القادمة يوم الإثنين الماضي تحت اسم Badger.

حيث تخطط الشركة إلى إطلاق نوعين مختلفين من Badger الأول كسيارة كهربائية بنظام بطاريات متكامل والآخر هجين بخلايا الوقود الهيدوجينية FCV والتي لا تنتج أي نسبة انبعاثات مضرة للبيئة.

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وزعم الشركة أن النوع الهجين سيكون قادراً على قطع حوالي 600 ميل بحد أقصى بين الكهربائي فسوف يكون محدود بـ 300 ميل فقط على الشحنة الواحدة، فيما سيكون البيك أب قادراً على سحب وزن أكثر من 8000 باوند فيما ستحتاج السيارة 2.9 ثانية للوصول من 0 إلى 60 كم/س عند الإنطلاق.

وتعد المكشلة التي قد تواجه Nikola Motors في السوق الأمريكي حيث ستطلق السيارة هو عدم توفر محطات وقود الهيدروجين بالكمية المطلوبة وهي قليلة حتى عند المقارنة مع محطات شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

حيث عقب الشركة على هذا الأمر قائلة بأنها تخطط لبناء 700 محطة لتزويد السيارة بالوقود الهيدروجيني كما زعمت بأن قامت بتأمين أماكن أولية لبناء تلك المحطات لكنها ستعلن عنها في الربع الأخير من العام الجاري خلال حدثها Nikola World 2020.

وقالت الشركة بأنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول Badger وربما قد تستقبل عدد محدود من الحجز المسبق على سيارتها المستقلبية والتي ستكون في مواجهة مباشرة مع تسلا الكهربائية CyberTruck في حال دخولها المنافسة في السوق بوقت سريع الذي سيشهد حضور كل من هامر الكهربائي وريفيان وفورد F-150.

