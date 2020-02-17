آبل تطور هوائي من تصنيعها ليحل بدلاً من هوائي كوالكم في آيفون 2020 (تقرير)

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تحدث تقرير جديد من Fast Company عن استغناء شركة آبل عن هوائي كوالكم 5G في آيفون 2020 القادم وأنها قد تعتمد على هوائيات متوافقة مع مودم كوالكوم X55 من تصنيعها.

ووفقاً للتقرير فإن حجم هوائي كوالكوم QTM525 يعد كبيراً ولا يتوافق مع نسخ الآيفون النحيفة التي تود الشركة إطلاقها خريف العام المقبل؛ لذا تعمل آبل على تطوير هوائي بحجم أصغر ويتناسب بشكل أفضل مع المكونات الداخلية للهاتف لتظهره بالتصميم المرجو.

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فيما يعد نظام الهوائيات في هواتف الجيل الخامس ضروري ومهم جداً حيث يجب أن تكون متعددة لتلتقط الموجات الراديوية المليمترية mmWave بكفاءة عالية نظراً لحساسيتها وتأثير الأجسام المحيطة على وصولها للهاتف.

وقد أشارت كوالكم إلى هذا الموضوع عند إطلاقها هوائي QTM525 بأنها توصلت لحل يكمن في تدعيم الهوائي بتقنية لتجميع وتوجيه الأشعة وتتبعها للحصول على اتصال مستقر بالشبكة؛ مع استخدام لواقط إشارة أو هوائيات متعددة لتفادي مشاكل ضعف الإشارة نظراً للتردادت العالية التي تعمل عليها موجات الجيل الخامس.

وبالرغم من التقرير لا يمكن البت في الأمر أو التأكيد على أن صانعة الآيفون ستعتمد هوائي خاص في آيفون 2020 5G بجميع نسخه ، مما يضع الترجيح الأقوى هو أن الشركة وإن مضت قدماً في هذه الخطوة قد تقوم بإطلاق تصميمن مختلفين أحدهما نحيف بهوائي آبل والآخر بحجم أسمك مدعم بميزات ومرفقات مودم X55 الكاملة.

كما أن كوالكم قد أثبت كفاءة المودم والهوائي في السوق مع العديد من هواتف الجيل الخامس التي تم إطلاقها حتى اللحظة مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه آيفون 2020 هو الأول للشركة بدعم 5G ومبدأ التخلي عن جزء حساس في تكونه بشكل كامل يعد مخاطرة لا يستهان بها في ظل عدم خبرتها الكبيرة في نطاق تصميم الهوائيات في نسخ الآيفون السابقة.

