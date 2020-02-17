“الإمارات” تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس “كورونا الجديد”

︎ : . أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة -أمس (الأحد)- تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إن الحالة المسجلة تعود لرجل صيني (37 عاماً)، مشيرة إلى أنه في حال صحية مستقرة. وأفادت الوزارة بأن الحالة المسجلة رُصدت من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق المعايير المحددة من منظمة الصحة العالمية.





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