حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1,600 شخص

︎ : . تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين عتبة 1,600 شخص، وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.

و أفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضًا عن تسجيل 1,843 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال البنك المركزي الصيني إنه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يوما قبل إعادة طرحها للاستخدام مجددا.





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