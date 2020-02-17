تنبيهات من «الأرصاد» حول طقس الإثنين بالمدينة المنورة والمنطقة الشرقية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة، وضباب وأتربة مثارة وأمطار رعدية على المنطقة الشرقية.

وقالت «هيئة الأرصاد»- في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن منطقة المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، وادي الفرع»، تشهد سحبًا رعدية ممطرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

أما المنطقة الشرقية «الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا»، فتشهد تكوّن الضباب وأتربة مثارة وأمطار رعدية، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وفي تقريرها لطقس اليوم الإثنين، توقَّعت «هيئة الأرصاد» نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة، مع تكوُّن سحب رعدية ممطرة على المرتفعات.

وقالت الهيئة: «يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض)، وعلى منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها».

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.

وبالنسبة إلى البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وأن تكون حالته متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

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أما الخليج العربي، فأشارت الهيئة إلى أن رياحه السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج.

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